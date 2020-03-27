ИА «Ореанда-Новости» . Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен приехать 9 мая в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии также запланированы празднования и сейчас он думает, как побывать и на них тоже.

«Но я не знаю, может быть, исходя из того, что у них происходит и этот психоз с коронавирусом их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», — добавил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Минск пока не отменял праздничные мероприятия по случаю этой даты.