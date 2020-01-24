24.01.2020, 14:09
Лукашенко назвал РФ главным союзником Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». Александром Лукашенко, работающим в Белоруссии на должности президента страны, сказано, что РФ для Белоруссии остаётся главным союзником.
Он, во время разговора с рабочими одного из белорусских предприятий, расположенного в Могилевской области, выразил надежду на то, что Россия "образумится" и вернётся на путь нормальных отношений с Белоруссией.
Белорусский президент заявил, что Минск не пытается играть в какие-то игры. Он также отметил, что Белоруссия не хочет напрягать своего главного союзника.
Также им сказано, что Белоруссия хочет работать с РФ на равных условиях. По его словам, это не означает, что необходимо все сложить и поделить поровну. Лукашенко заявил, что два государства должны быть в равных условиях.
Он, во время разговора с рабочими одного из белорусских предприятий, расположенного в Могилевской области, выразил надежду на то, что Россия "образумится" и вернётся на путь нормальных отношений с Белоруссией.
Белорусский президент заявил, что Минск не пытается играть в какие-то игры. Он также отметил, что Белоруссия не хочет напрягать своего главного союзника.
Также им сказано, что Белоруссия хочет работать с РФ на равных условиях. По его словам, это не означает, что необходимо все сложить и поделить поровну. Лукашенко заявил, что два государства должны быть в равных условиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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