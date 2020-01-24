Он, во время разговора с рабочими одного из белорусских предприятий, расположенного в Могилевской области, выразил надежду на то, что Россия "образумится" и вернётся на путь нормальных отношений с Белоруссией.Также им сказано, что Белоруссия хочет работать с РФ на равных условиях. По его словам, это не означает, что необходимо все сложить и поделить поровну. Лукашенко заявил, что два государства должны быть в равных условиях.