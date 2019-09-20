Комментариев от президента пока не получено, но как стало известно переговоры длились достаточно долгий период времени.Напоминаем, что Белоруссия входит с Россией в так называемое союзное государство. Но срок этого соглашения истекает в 2020 году, разговоры о продлении пока не уходили в публичную сеть.