20.09.2019, 12:42
Лукашенко объявил, что упростит визовый режим с ЕС
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь МИД Белоруссии, 20 сентября сделал заявление о том что, глава государства Александр Лукашенко, подписал соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.
Комментариев от президента пока не получено, но как стало известно переговоры длились достаточно долгий период времени.
Неизвестно и то как поведёт себя в этой ситуации Россия, некоторые специалисты уже успели предположить о том, что это может охладить отношения между двумя странами.
Напоминаем, что Белоруссия входит с Россией в так называемое союзное государство. Но срок этого соглашения истекает в 2020 году, разговоры о продлении пока не уходили в публичную сеть.
Комментариев от президента пока не получено, но как стало известно переговоры длились достаточно долгий период времени.
Неизвестно и то как поведёт себя в этой ситуации Россия, некоторые специалисты уже успели предположить о том, что это может охладить отношения между двумя странами.
Напоминаем, что Белоруссия входит с Россией в так называемое союзное государство. Но срок этого соглашения истекает в 2020 году, разговоры о продлении пока не уходили в публичную сеть.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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