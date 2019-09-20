ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь МИД Белоруссии, 20 сентября сделал заявление о том что, глава государства Александр Лукашенко, подписал соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. 

Комментариев от президента пока не получено, но как стало известно переговоры длились достаточно долгий период времени. 

Неизвестно и то как поведёт себя в этой ситуации Россия, некоторые специалисты уже успели предположить о том, что это может охладить отношения между двумя странами.

Напоминаем, что Белоруссия входит с Россией в так называемое союзное государство. Но срок этого соглашения истекает в 2020 году, разговоры о продлении пока не уходили в публичную сеть.