ИА «Ореанда-Новости» Таким образом, президент Белоруссии решил поддержать Владимира Путина.

Александр Лукашенко не поедет в Варшаву на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Как пишет издание Rzeczpospolita, белорусский лидер принял решение не ехать в Польшу по причине того, что на мероприятие не позвали Владимира Путина. Более того, Белоруссия не станет отправлять туда больших политиков.

Официального подтверждения данной информации пока нет, уточняют СМИ.

Польша объяснила отказ приглашать Россию тем фактом, что в 1939 году СССР, якобы, нарушил международное право.

Немецкие войска вошли на территорию Польши 1 сентября 1939 года в 4.04.

Причиной нападения стал тот факт, что польское правительство отказалось предоставить Германии вольный город Данциг, чтобы построить экстерриториальные магистрали в Восточную Пруссию.