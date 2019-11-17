ИА «Ореанда-Новости». Лукашенко прокомментировал «напряжёнку» с Россией в экономических вопросах.

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что напряжённые отношения в экономическом секторе характерны для государств, находящихся в дружеских отношениях.

Он заметил, что между Москвой и Минском давно накопилась масса вопросов, уже давно требующих решения. Поэтому и создаётся ощущение напряжённости в отношениях стран.

Как пример, Лукашенко привёл дорожные карты по интеграции с Кремлём. Для этого сначала нужно учесть принципиальные условия белорусской стороны.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что с Россией они говорят на одном языке, однако вступать в альянсы с Москвой Минск не намерен.