ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил участок около Минска французскому актёру Жерару Депардье, пишет «МК».



Сообщается, что земля находится в деревне Лапоровичи, на берегу Заславского водохранилища. Площадь участка составляет 0,15 га. При этом землю Депардье выделили ещё в марте этого года. Актёр взял участок в аренду, годовая стоимость которой составляет 132,96 белорусского рубля, что равно примерно 65 долларам.



Последний раз с визитом в Белоруссии Депардье был в конце ноября 2017 года. Тогда он посещал Минский завод виноградных вин, а на ночь останавливался именно в деревне Лапоровичи.