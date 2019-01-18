Белорусский лидер подчеркнул, что это не должен быть российский рубль. «Мы не против общей валюты, но она должна быть общей, а не валютой ЦБ РФ», - заявил Лукашенко.По его словам, необходимо создать специальный эмиссионный центр, который будет работать на равных условиях. «Если пример Евросоюза вы приводите, хорошо, на принципах ЕС. Но чтобы условия были равные и подход», - цитирует президента Белоруссии ТАСС.Кроме того,. При этом, по его мнению, нужно взять все лучшие моменты, которые есть у двух стран. «Но не так, что мы - большие, вы - малые, поэтому давайте делайте, как у нас», - заметил Лукашенко.Лукашенко пояснил, что белорусы согласны быть в союзе, однако они не хотят терять свой суверенитет и независимость. «Мы должны защитить свои независимость и суверенитет. Мы не против россиян, литовцев, поляков. Мы в любом союзе хотим быть, но жить в собственной квартире, и эта квартира у нас есть», - заявил президент.Напомним, чтоот 1999 года, включая пункты о создании единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. По словам Медведева, объединение двух стран поможет проводить единую политику в области налогов, тарифов и ценообразования.Ранее Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника» в западном направлении. Две страны достаточно резко высказались по поводу налогового манёвра, который Россия проводит в нефтяной области. Белоруссия считает, что Россия обязана выплатить ей компенсацию, Москва же настаивает на том, что она не должна компенсировать другим странам издержки, возникающие из-за изменения российского законодательства.