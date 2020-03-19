19.03.2020, 13:20
Лукашенко пожелал оказать помощь россиянам, застрявшим в Польше из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукошенко, президент Белоруссии, дал поручение оказать помощь в возвращении на родину россиян, которые остаются в Польше в связи с распространением коронавируса, сообщает девятнадцатого марта издание БЕЛТА.
По словам Лукашено, рядом с границей республики находится определённое количество граждан РФ, у которых не получается попасть на родину.
Лукашенко было сказано Игорю Сергеенко, руководителю администрации президента, чтобы привлекали кого угодно, но необходимо вывезти из Польши граждан России и оказать им помощь в возвращении на родину.
Главой Белоруссии было также сказано, что надо помогать людям, как бы у республики ни складывались отношения с руководством РФ.
Сегодня также Лукашенко назвал коронавирус психозом.
По словам Лукашено, рядом с границей республики находится определённое количество граждан РФ, у которых не получается попасть на родину.
Лукашенко было сказано Игорю Сергеенко, руководителю администрации президента, чтобы привлекали кого угодно, но необходимо вывезти из Польши граждан России и оказать им помощь в возвращении на родину.
Главой Белоруссии было также сказано, что надо помогать людям, как бы у республики ни складывались отношения с руководством РФ.
Сегодня также Лукашенко назвал коронавирус психозом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии