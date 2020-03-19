ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукошенко, президент Белоруссии, дал поручение оказать помощь в возвращении на родину россиян, которые остаются в Польше в связи с распространением коронавируса, сообщает девятнадцатого марта издание БЕЛТА. 

По словам Лукашено, рядом с границей республики находится определённое количество граждан РФ, у которых не получается попасть на родину. 

Лукашенко было сказано Игорю Сергеенко, руководителю администрации президента, чтобы привлекали кого угодно, но необходимо вывезти из Польши граждан России и оказать им помощь в возвращении на родину

Главой Белоруссии было также сказано, что надо помогать людям, как бы у республики ни складывались отношения с руководством РФ. 

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