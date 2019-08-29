ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Минска и Вашингтона должны начаться заново, пишет «Коммерсант».



Лукашенко отметил, что Минск после ухудшения белорусско-американских отношений неоднократно предлагал «закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа». Своё заявление белорусский лидер сделал на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.



Лукашенко также добавил, что хотел бы обсудить отношения государств «откровенно, даже по-дружески». При этом он подчеркнул, что некоторые темы могут стать для Белоруссии и США неприятными.