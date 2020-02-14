Информация была озвучена белорусским лидером сегодня, 14 февраля, на совещании в Светлогорске.По словам Лукашенко, он не шантажирует Владимира Путина, а просто предупреждает.Поэтому президент Белоруссии решил, что если в этом месяце не будет произведена полная оплата ранее нанесённого ущерба, то их страна заберёт у России 2 миллиона тонн нефти, с условием откачки нефтепродуктов из транзитной трубы.