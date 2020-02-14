14.02.2020, 17:30
Лукашенко пригрозил забирать нефть из транзитной трубы
ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукашенко пригрозил забирать нефть из транзитной трубы, если Белоруссии не будет хватать нефтепродуктов. Информация была озвучена белорусским лидером сегодня, 14 февраля, на совещании в Светлогорске.
По словам Лукашенко, он не шантажирует Владимира Путина, а просто предупреждает. Так как в январе Белоруссия получила только 500 тысяч тонн нефти, а ещё 1,5 миллиона тонн были недопоставлены. Кроме этого, Россия ещё финансово не рассчиталась за оборудование белорусских предприятий, которое вышло из строя из-за поставки некачественных нефтепродуктов.
Поэтому президент Белоруссии решил, что если в этом месяце не будет произведена полная оплата ранее нанесённого ущерба, то их страна заберёт у России 2 миллиона тонн нефти, с условием откачки нефтепродуктов из транзитной трубы.
По словам Лукашенко, он не шантажирует Владимира Путина, а просто предупреждает. Так как в январе Белоруссия получила только 500 тысяч тонн нефти, а ещё 1,5 миллиона тонн были недопоставлены. Кроме этого, Россия ещё финансово не рассчиталась за оборудование белорусских предприятий, которое вышло из строя из-за поставки некачественных нефтепродуктов.
Поэтому президент Белоруссии решил, что если в этом месяце не будет произведена полная оплата ранее нанесённого ущерба, то их страна заберёт у России 2 миллиона тонн нефти, с условием откачки нефтепродуктов из транзитной трубы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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