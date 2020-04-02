ИА «Ореанда-Новости».  Александром Лукашенко, президентом Белоруссии, заявлено, что республика готова вести с Россией переговоры по интеграции в рамках Союзного государства, если Москва откажется от "имперских замашек"

В информационной службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии сделал данное заявление во время разговора с журналистами телерадиокомпании "Мир". 

Лукашенко также было сказано о существовании договора Белоруссии и России, в котором идёт речь о создании Союзного государства. По его словам, Белоруссия от этого договора никогда не отказывалась. Он заявил, что Минск "готов идти по этому договору", но при равных условиях для предприятий, людей, государств. 