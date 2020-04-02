02.04.2020, 14:14
Лукашенко призвал РФ отказаться от "имперских замашек"
ИА «Ореанда-Новости». Александром Лукашенко, президентом Белоруссии, заявлено, что республика готова вести с Россией переговоры по интеграции в рамках Союзного государства, если Москва откажется от "имперских замашек".
В информационной службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии сделал данное заявление во время разговора с журналистами телерадиокомпании "Мир".
Лукашенко также было сказано о существовании договора Белоруссии и России, в котором идёт речь о создании Союзного государства. По его словам, Белоруссия от этого договора никогда не отказывалась. Он заявил, что Минск "готов идти по этому договору", но при равных условиях для предприятий, людей, государств.
В информационной службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии сделал данное заявление во время разговора с журналистами телерадиокомпании "Мир".
Лукашенко также было сказано о существовании договора Белоруссии и России, в котором идёт речь о создании Союзного государства. По его словам, Белоруссия от этого договора никогда не отказывалась. Он заявил, что Минск "готов идти по этому договору", но при равных условиях для предприятий, людей, государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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