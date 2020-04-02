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В информационной службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии сделал данное заявление во время разговора с журналистами телерадиокомпании "Мир".Лукашенко также было сказано о существовании договора Белоруссии и России, в котором идёт речь о создании Союзного государства. По его словам,. Он заявил, что Минск "готов идти по этому договору", но при равных условиях для предприятий, людей, государств.