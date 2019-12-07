07.12.2019, 16:00
Лукашенко рассказал, чего Белоруссия ждет от интеграции с Россией
ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ничего не будет просить у России, пишет «МК».
Своё заявление белорусский лидер сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что его страна не просит ни дешёвый газ, ни дешёвую нефть. Он отметил, что главное – это равные условия.
Путин, в свою очередь, заявил, что надеется на то, что Минск и Москва будут и дальше делать так, чтобы народы двух государств чувствовали свою близость и продолжали сближение и в сфере экономики и в социальной сфере.
Своё заявление белорусский лидер сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что его страна не просит ни дешёвый газ, ни дешёвую нефть. Он отметил, что главное – это равные условия.
Путин, в свою очередь, заявил, что надеется на то, что Минск и Москва будут и дальше делать так, чтобы народы двух государств чувствовали свою близость и продолжали сближение и в сфере экономики и в социальной сфере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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