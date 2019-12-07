Своё заявление белорусский лидер сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что его страна не просит ни дешёвый газ, ни дешёвую нефть. Он отметил, что главное – это равные условия.Путин, в свою очередь, заявил, что надеется на то, что Минск и Москва будут и дальше делать так, чтобы народы двух государств чувствовали свою близость и продолжали сближение и в сфере экономики и в социальной сфере.