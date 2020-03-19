19.03.2020, 12:27
Лукашенко рассказал о коронавирусном психозе в Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назначил экстренное заседания в связи в эпидемиологической ситуацией в республике, рассказывает издание БЕЛТА.
Лидер Белоруссии рассказал о важности проведения совещания руководства страны со специалистами в условиях "коронавирусного психоза". По словам белорусского президента, от паники может быть больше пострадавших, чем от самого коронавируса.
Лукашенко также было заявлено, что он до сих пор относится к коронавирусу как к психозу.
Им было сказано об использовании некоторыми политиками ситуации с коронавирусом в своих интересах.
В то же время лидер Белоруссии указал на то, что распространение коронавируса дало возможность встряхнуть систему здравоохранения республики.
Лидер Белоруссии рассказал о важности проведения совещания руководства страны со специалистами в условиях "коронавирусного психоза". По словам белорусского президента, от паники может быть больше пострадавших, чем от самого коронавируса.
Лукашенко также было заявлено, что он до сих пор относится к коронавирусу как к психозу.
Им было сказано об использовании некоторыми политиками ситуации с коронавирусом в своих интересах.
В то же время лидер Белоруссии указал на то, что распространение коронавируса дало возможность встряхнуть систему здравоохранения республики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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