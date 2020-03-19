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Лидер Белоруссии рассказал о важности проведения совещания руководства страны со специалистами в условиях "коронавирусного психоза". По словам белорусского президента,Лукашенко также было заявлено, что он до сих пор относится к коронавирусу как к психозу.Им было сказано об использовании некоторыми политиками ситуации с коронавирусом в своих интересах.В то же время лидер Белоруссии указал на то, что