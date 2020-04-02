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, уведомили в четверг в информационной службе президента республики.Сообщается, что белорусским лидером было направлено поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днём единения народов России и Белоруссии. В письме с поздравлениями сказано, чтоБелорусским государственным деятелем было заявлено, что серьёзным заделом для достойного будущего народов двух государств является выработка взаимоприемлемых решений в "духе настоящего сотрудничества".