ИА «Ореанда-Новости».  Александр Лукашенко, работающий в Белоруссии на должности президента страны, сказал, что от интеграции Белорусии и России ожидает того, что будут выработаны "в духе настоящего союзничества" взаимоприемлемые решения, уведомили в четверг в информационной службе президента республики.

Сообщается, что белорусским лидером было направлено поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днём единения народов России и Белоруссии. В письме с поздравлениями сказано, что сегодня два государства стоят у порога нового объединительного этапа

Белорусским государственным деятелем было заявлено, что серьёзным заделом для достойного будущего народов двух государств является выработка взаимоприемлемых решений в "духе настоящего сотрудничества".