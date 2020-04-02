02.04.2020, 09:02
Лукашенко рассказал о своих ожиданиях от интеграции с Россией
ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукашенко, работающий в Белоруссии на должности президента страны, сказал, что от интеграции Белорусии и России ожидает того, что будут выработаны "в духе настоящего союзничества" взаимоприемлемые решения, уведомили в четверг в информационной службе президента республики.
Сообщается, что белорусским лидером было направлено поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днём единения народов России и Белоруссии. В письме с поздравлениями сказано, что сегодня два государства стоят у порога нового объединительного этапа.
Белорусским государственным деятелем было заявлено, что серьёзным заделом для достойного будущего народов двух государств является выработка взаимоприемлемых решений в "духе настоящего сотрудничества".
Сообщается, что белорусским лидером было направлено поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днём единения народов России и Белоруссии. В письме с поздравлениями сказано, что сегодня два государства стоят у порога нового объединительного этапа.
Белорусским государственным деятелем было заявлено, что серьёзным заделом для достойного будущего народов двух государств является выработка взаимоприемлемых решений в "духе настоящего сотрудничества".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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