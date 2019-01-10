Так белорусский лидер прокомментировал возможный отказ России компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной области, который грозит потерями для бюджета республики.«Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — цитирует Лукашенко РБК. Своё заявление Лукашенко сделал в ходе совещания о социально-экономическом развитии Белоруссии в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.. Президент Белоруссии напомнил, что в этом году должна завершиться модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов в Белоруссии, после чего Минск сможет закупать нефть не только у России, но и у других стран. «Я уже давно ставил задачу, и нам надо её решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — рассказал о планах Лукашенко.Напомним, в конце прошлого года Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз встречались, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, на встречах шла речь о последствия налогового маневра в России. Дело в том, что с 2019 по 2024 год планируется снижение экспортной пошлины до нуля.