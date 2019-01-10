10.01.2019, 21:10
Лукашенко заявил, что Россия может потерять «единственного союзника»
ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что Россия может потерять «единственного союзника на западном направлении».
Так белорусский лидер прокомментировал возможный отказ России компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной области, который грозит потерями для бюджета республики.
Однако при этом он заявил, что отказ от компенсации не будет катастрофой. «Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — цитирует Лукашенко РБК. Своё заявление Лукашенко сделал в ходе совещания о социально-экономическом развитии Белоруссии в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.
Лукашенко призвал искать другие источники доходов, отметив, что для страны нет проблем «заработать дополнительные 400 миллионов долларов». Президент Белоруссии напомнил, что в этом году должна завершиться модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов в Белоруссии, после чего Минск сможет закупать нефть не только у России, но и у других стран. «Я уже давно ставил задачу, и нам надо её решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — рассказал о планах Лукашенко.
Напомним, в конце прошлого года Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз встречались, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, на встречах шла речь о последствия налогового маневра в России. Дело в том, что с 2019 по 2024 год планируется снижение экспортной пошлины до нуля.
При этом Минск говорит о том, что Белоруссии положена компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 миллиардов долларов в последующие шесть лет.
Так белорусский лидер прокомментировал возможный отказ России компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной области, который грозит потерями для бюджета республики.
Однако при этом он заявил, что отказ от компенсации не будет катастрофой. «Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — цитирует Лукашенко РБК. Своё заявление Лукашенко сделал в ходе совещания о социально-экономическом развитии Белоруссии в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.
Лукашенко призвал искать другие источники доходов, отметив, что для страны нет проблем «заработать дополнительные 400 миллионов долларов». Президент Белоруссии напомнил, что в этом году должна завершиться модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов в Белоруссии, после чего Минск сможет закупать нефть не только у России, но и у других стран. «Я уже давно ставил задачу, и нам надо её решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — рассказал о планах Лукашенко.
Напомним, в конце прошлого года Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз встречались, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, на встречах шла речь о последствия налогового маневра в России. Дело в том, что с 2019 по 2024 год планируется снижение экспортной пошлины до нуля.
При этом Минск говорит о том, что Белоруссии положена компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 миллиардов долларов в последующие шесть лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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