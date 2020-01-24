24.01.2020, 16:05
Лукашенко заявил о своём желании поговорить с президентом РФ о поставках нефти
ИА «Ореанда-Новости». Президентом Белоруссии Александром Лукашенко было сказано, что он желал бы поговорить с главой Российского государства о поставках нефти в республику.
Лукашенко сказал, что предложил Владимиру Путину поговорить о вопросах поставки нефти не по телефону, а за столом, после того, как у президента РФ закончатся различные мероприятия. Высказывание белорусского президента размещено на его сайте.
Глава Белоруссии пояснил, что речь идет о том, чтобы с Владимиром Путиным поговорить о поставках нефти из России и об изменениях в позиции РФ.
Президента Белоруссии также было сказано о том, что он является "абсолютно договороспособным".
Лукашенко сказал, что предложил Владимиру Путину поговорить о вопросах поставки нефти не по телефону, а за столом, после того, как у президента РФ закончатся различные мероприятия. Высказывание белорусского президента размещено на его сайте.
Глава Белоруссии пояснил, что речь идет о том, чтобы с Владимиром Путиным поговорить о поставках нефти из России и об изменениях в позиции РФ.
Президента Белоруссии также было сказано о том, что он является "абсолютно договороспособным".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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