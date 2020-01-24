Лукашенко сказал, что предложил Владимиру Путину поговорить о вопросах поставки нефти не по телефону, а за столом, после того, как у президента РФ закончатся различные мероприятия. Высказывание белорусского президента размещено на его сайте.Глава Белоруссии пояснил, что речь идет о том, чтобы с Владимиром Путиным поговорить о поставках нефти из России и об изменениях в позиции РФ.Президента Белоруссии также было сказано о том, что он является "абсолютно договороспособным".