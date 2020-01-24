ИА «Ореанда-Новости». Президентом Белоруссии Александром Лукашенко было сказано, что он желал бы поговорить с главой Российского государства о поставках нефти в республику. 

Лукашенко сказал, что предложил Владимиру Путину поговорить о вопросах поставки нефти не по телефону, а за столом, после того, как у президента РФ закончатся различные мероприятия. Высказывание белорусского президента размещено на его сайте. 

Глава Белоруссии пояснил, что речь идет о том, чтобы с Владимиром Путиным поговорить о поставках нефти из России  и об изменениях в позиции РФ. 

Президента Белоруссии также было сказано о том, что он является "абсолютно договороспособным". 