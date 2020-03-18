18.03.2020, 07:20
"Луна-27" должна закрепить на Луне место для базы РФ
ИА «Ореанда-Новости». В будущем район посадки лунной станции России "Луна-27" может стать зоной отечественных национальных интересов, где будет построена лунная база, заявил Игорь Митрофанов, работающий в РАН.
Специалист рассказал о важности миссии "Луны-27". Он отметил, что если у РФ получится точно посадить аппарат в самый привлекательный район, расположенный в окрестностях полюса Луны, то в будущем на месте посадки "Луны-27" будет построена база, чтобы в дальнейшем на Луну совершали полеты российские космонавты.
Специалист рассказал о важности миссии "Луны-27". Он отметил, что если у РФ получится точно посадить аппарат в самый привлекательный район, расположенный в окрестностях полюса Луны, то в будущем на месте посадки "Луны-27" будет построена база, чтобы в дальнейшем на Луну совершали полеты российские космонавты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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