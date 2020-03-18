заявил Игорь Митрофанов, работающий в РАН.Специалист рассказал о важности миссии "Луны-27". Он отметил, что если у РФ получится точно посадить аппарат в самый привлекательный район, расположенный в окрестностях полюса Луны, то в будущем на месте посадки "Луны-27" будет построена база, чтобы в дальнейшем на Луну совершали полеты российские космонавты.