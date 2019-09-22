Первое правило гласит: «Главное начать двигаться». Неважно какой спорт вы выберите, возможно, танцы или скандинавская ходьба, а может лыжи зимой или катание на велосипеде. Тут важно понимать, что вы должны получать удовольствие от занятия спортом.

Только после того, как вы поймете, что вам приятно заниматься спортом, вы сможете заставлять себя идти дальше. Знаменитая спортсменка советует найти для себя мотивирующий фактор, который позволит вам превзойти всякие предрассудки.