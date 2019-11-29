ИА «Ореанда-Новости». Во Франции прокурор потребовал для режиссёра Люка Бессона условный срок на 9 месяцев за увольнение ассистентки, когда она была на больничном, пишет РИА Новости.



Отмечается, что Софи Ф. была его помощницей в течение четырёх лет. Она утверждает, что Бессон заставлял её очень много работать, в том числе и на выходных, и в отпуске.



Осенью 2017 года она попросила отпуск на три дня, однако получила отказ. Тогда она взяла больничный. Но зимой режиссёр её уволил за подделку медицинских документов. Суд примет решение по делу в январе.