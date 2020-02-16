16.02.2020, 15:58
Маас попросил ЕС заняться решением вопроса по контролю за эмбарго в Ливии
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель МИД ФРГ Хайко Маас выступил с призывом к ЕС принять решение по контролю за эмбарго в Ливии. Хайко Маасом заявлено о необходимости ведения одновременного наблюдения за поставками вооружений по воздуху, суше и воде.
Германский дипломат заявил, что ЕС необходимо принять решение о том, как эта миссия будет выглядеть. Он отмечает, что из-за того, что имеются разные подходы по вопросу о том, есть ли необходимость в задействовании кораблей, договорённости достичь пока что не удалось.
Маас отмечает, что наблюдение должно осуществляться за всеми путями. Он говорит, что есть данные о том, что стороны конфликта получают вооружения по воде, земле и воздуху.
Германский дипломат заявил, что ЕС необходимо принять решение о том, как эта миссия будет выглядеть. Он отмечает, что из-за того, что имеются разные подходы по вопросу о том, есть ли необходимость в задействовании кораблей, договорённости достичь пока что не удалось.
Маас отмечает, что наблюдение должно осуществляться за всеми путями. Он говорит, что есть данные о том, что стороны конфликта получают вооружения по воде, земле и воздуху.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии