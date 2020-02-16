Германский дипломат заявил, что ЕС необходимо принять решение о том, как эта миссия будет выглядеть. Он отмечает, что из-за того, что имеются разные подходы по вопросу о том, есть ли необходимость в задействовании кораблей, договорённости достичь пока что не удалось.Маас отмечает, что наблюдение должно осуществляться за всеми путями. Он говорит, что есть данные о том, что стороны конфликта получают вооружения по воде, земле и воздуху.