ИА «Ореанда-Новости». Мадонна, пионер по защите прав геев, стала лауреатом премии «Адвокат за перемены» в ходе церемонии GLAAD Media Awards 2019. Поп-дива произнесла оживленную речь, которая вызвала особый резонанс у аудитории. 60-летняя икона поп-стиля накануне вечером у своего рабочего стола в Hilton Midtown в Нью-Йорке, отметила три десятилетия своей адвокационной работы в сообществе ЛГБТ.

«Почему я всегда боролся за перемены? Это сложный вопрос. Это всё равно, что пытаться объяснить важность чтения или необходимость любить. Когда я росла, то всегда чувствовал себя чужаком в обществе. Не потому, что я не брила под мышками, вовсе дело не в этом », - сказала она. «Первого гея, которого я встретила, звали Кристофер Флинн. Он был моим учителем балета в средней школе, и он был первым человеком, который поверил в меня. Кристофер Флинн вдохновил меня чувствовать себя особенной, как танцора, как художника и как человека. Я знаю, это звучит банально и поверхностно, но он был первым, кто сказал мне, что я прекрасна».

Мадонна также рассказала журналистам, что Флинн отвел её в первый гей-клуб в Детройте, и этот вечер изменил её жизнь. «Впервые я увидела целующихся мужчин, девочек, одетых как мальчики, мальчиков, одетых в шорты, безумные, невероятные танцы и свободу, радость и счастье, которые я никогда раньше не видела», - сказала Мадонна.