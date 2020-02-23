23.02.2020, 14:50
Мадонна решила пошутить и сказала фразу из "Игры престолов"
ИА «Ореанда-Новости». Певица Мадонно во время своего лондонского концерта обменялась шуточными фразами с актрисой кинематографической саги "Игра престолов" Гвендолин Кристи, сидевшей в зале на первом ряду, рассказывает Independent.
Мадонна села рядом с актрисой и спросила, что она пьёт. Кристи достала небольшую бутылку пива и поинтересовалась у Мадонны, любит ли она этот напиток.
В ответ певица сделала глоток из бутылки, предложенной ей Кристи, и пролила немного напитка себе на лицо. Когда актриса принялась вытирать капли, Мадонно в шутку заявила: "Зима близко". Фраза из популярного сериала вызвала смех у собравшихся в зале.
В сериале "Игра престолов" слова "Зима близко" означали, что близятся жуткие времена, когда начнут просыпаться белые ходоки.
Мадонна села рядом с актрисой и спросила, что она пьёт. Кристи достала небольшую бутылку пива и поинтересовалась у Мадонны, любит ли она этот напиток.
В ответ певица сделала глоток из бутылки, предложенной ей Кристи, и пролила немного напитка себе на лицо. Когда актриса принялась вытирать капли, Мадонно в шутку заявила: "Зима близко". Фраза из популярного сериала вызвала смех у собравшихся в зале.
В сериале "Игра престолов" слова "Зима близко" означали, что близятся жуткие времена, когда начнут просыпаться белые ходоки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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