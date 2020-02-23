ИА «Ореанда-Новости». Певица Мадонно во время своего лондонского концерта обменялась шуточными фразами с актрисой кинематографической саги "Игра престолов" Гвендолин Кристи, сидевшей в зале на первом ряду, рассказывает Independent. 

Мадонна села рядом с актрисой и спросила, что она пьёт. Кристи достала небольшую бутылку пива и поинтересовалась у Мадонны, любит ли она этот напиток. 

В ответ певица сделала глоток из бутылки, предложенной ей Кристи, и пролила немного напитка себе на лицо. Когда актриса принялась вытирать капли, Мадонно в шутку заявила: "Зима близко". Фраза из популярного сериала вызвала смех у собравшихся в зале. 

В сериале "Игра престолов" слова "Зима близко" означали, что близятся жуткие времена, когда начнут просыпаться белые ходоки.