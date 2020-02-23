Мадонна села рядом с актрисой и спросила, что она пьёт. Кристи достала небольшую бутылку пива и поинтересовалась у Мадонны, любит ли она этот напиток.. Фраза из популярного сериала вызвала смех у собравшихся в зале.В сериале "Игра престолов" слова "Зима близко" означали, что близятся жуткие времена, когда начнут просыпаться белые ходоки.