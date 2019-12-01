На первом этапе запланирован ввод в VIP-залах площадей для кухни Китая.Кроме того, в планах аэропорта разместить тележки с китайской едой неподалеку от места посадки в воздушные суда, летящие в КНР. Там же будут установлены фонтанчики с кипятком, чтобы туристы могли заварить лапшу или приготовить чай. Как известно, жители КНР считают, что холодная вода приносит вред человеческому организму.Представленным в аэропорту магазинам предложили использовать также способы оплаты, которые предпочитают китайцы.В материале говорится, что из Китая отправляются в путешествия каждый год 130 миллионов жителей страны.