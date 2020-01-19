О своей готовности к диалогу с властями из США Мадуро рассказал журналисту The Washington Post. Сообщается, что это был первый с февраля 2019 года разговор венесуэльского президента с представителями СМИ Запада.По его словам, конфронтационными отношениями для всех заинтересованных сторон создается проигрышная ситуация.Президент Венесуэлы также сказал о том, что возможны заметные изменения, если американскими властями будет открыт прямой канал связи с ним.