19.01.2020, 09:39
Мадуро рассказал о том, что готов вести прямой диалог с Вашингтоном
ИА «Ореанда-Новости». Николасом Мадуро, работающим в Венесуэле на посту президента страны, было заявлено о том, что он выражает готовность пойти на прямой диалог с американскими властями. О своей готовности к диалогу с властями из США Мадуро рассказал журналисту The Washington Post. Сообщается, что это был первый с февраля 2019 года разговор венесуэльского президента с представителями СМИ Запада.
Также венесуэльским государственным деятелем было заявлено, что, при наличии уважения между двумя правительствами, в не зависимости от того, насколько США являются великой страной, если существует обмен правдивой информации и диалог, Венесуэла способна создать новый тип отношений.
По его словам, конфронтационными отношениями для всех заинтересованных сторон создается проигрышная ситуация.
Президент Венесуэлы также сказал о том, что возможны заметные изменения, если американскими властями будет открыт прямой канал связи с ним.
Также венесуэльским государственным деятелем было заявлено, что, при наличии уважения между двумя правительствами, в не зависимости от того, насколько США являются великой страной, если существует обмен правдивой информации и диалог, Венесуэла способна создать новый тип отношений.
По его словам, конфронтационными отношениями для всех заинтересованных сторон создается проигрышная ситуация.
Президент Венесуэлы также сказал о том, что возможны заметные изменения, если американскими властями будет открыт прямой канал связи с ним.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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