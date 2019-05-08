Так, указ коснулся экс-главу Боливарианской службы разведки SEBIN дивизионного генерала Мануэля Фигеру, пятерых подполковников, четырёх майоров, четырёх капитанов, шестерых лейтенантов и 35 сержантов.Отмечается также, что ряд военных были понижены в званиях.Переворот в Венесуэле был запланирован на 30 апреля - тогда оппозиция при поддержке группы военных собралась в Каракасе перед военной базой "Карлота". Оппозиционеры призывали армию выйти на улицы, чтобы свергнуть власть, однако министр обороны заявил, что он и армия страны верны Мадуро.