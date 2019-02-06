Теперь документ должен пройти одобрение у стран-членов НАТО, а также быть согласованным Македонией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после подписания протокола назвал это особенным событием.Столтенберг отметил, что Македония делает важный шаг к построению общей безопасности. По его словам,Генсек НАТО напомнил, что ратификация соглашения занимает достаточно длительное время. Столтенберг отметил, что Черногории, а именно она последняя присоединилась к НАТО, потребовалось на это примерно около года., пишут «РИА Новости».Глава МИД Македонии Никола Димитров отметил, что страна долго готовилась к вступлению в НАТО. Министр подчеркнул, что силу страны нужно определять не только вооруженными силами и демократическими институтами, но и её союзниками. Димитров заявил, что Македония, вступил в НАТО, сможет сделать мир более стабильным и безопасным.. Ещё в 2014 году украинские власти изменили законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины», в которых был прописан отказ от внеблокового статуса страны. А прошлой осенью в стране был одобрен курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Кстати, по словам Порошенко, Украина также в 2924 году планирует подать заявку на вступление в ЕС.Однако у многих есть сомнения, что у Украины получится реализовать свой план. Так, комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан уже говорил о том, что вряд ли Киев сможет стать членом ЕС. Кроме того, по его словам, этого не стоит ждать в ближайшее время.