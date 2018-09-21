ИА «Ореанда-Новости». Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон назвал предложения, которые были выдвинуты в июле текущего года Соединённыи Королевством Великобритании и Северной Ирландии по Brexit, “смелыми”, но неприемлемыми с экономической точки зрения.





Напомним, летом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что кабинетом министров были согласованы предложения к Европейскому союзу о сохранении зоны свободной торговли после Brexit и о введении взаимовыгодной таможенной модели. Это означало, что позиция правительства по условиям выхода из Европейского союза в некотором роде смягчилась.





Французским президентом в ходе встречи с представителями средств массовой информации, которая прошла на территории Австрийской Республики, было сделано заявление о том, что он приветствует предложения британской стороны, однако они “не учитывают целостность единого рынка”. Отметим, Эммануэль Макрон прибыл в Зальцбург на неформальный саммит Европейского союза.





Глава Французской Республики указал на то, что “важно сохранять при обсуждении этих вопросов ясность и спокойствие”. Также, по мнению французского лидера, Европейским союзом никогда не будет принято соглашение с британской стороной по выходу королевства из состава сообщества, если оно будет наносить ущерб последнему.





Великобритания и Европейский союз до конца следующего месяца должны принять решения по трём важным вопросам, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон. Во-первых, завершение согласования договора о выходе из Европейского союза, во-вторых, решение проблемы границы с Ирландией, в-третьих, выработка формата будущих взаимоотношений.



Соединённое Королевство покинет Европейский союз в марте будущего года. Переговоры об условиях выхода британской стороны из Евросоюза продолжаются с лета 2017 года и пока не привели к значительному прогрессу. Ранее британские средства массовой информации сообщали, что есть вероятность того, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.



Главой Европейского совета Дональдом Туском после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров Евросоюза также отмечалась возможность отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Соединённого Королевства.