ИА «Ореанда-Новости». Глава Франции призвал «не пьянеть» от поступившей от России и КНР помощи Италии. Эммануэль Макрон возмутился тем, что в Италии помощи от России и Китая уделили необоснованно много внимания.

Политик пожаловался в эфире телеканала France24, что Рим ничего не сказал про то, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч медицинских халатов. Макрон признал, что данных мер может быть недостаточно, однако обязался и в дальнейшем поддерживать Италию и её население.

Президент Франции подчеркнул, что нет нужды «пьянеть» от того, что говорят международные партнёры и конкуренты страны.

С прошлой недели в Италию прибыло 15 российских самолётов с помощью в борьбе с коронавирусом.