ИА «Ореанда-Новости». Лидер Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что решение властей Королевства Бельгии отдать предпочтение американским истребителям-бомбардировщикам F-35 перед европейским Eurofighter не соответствует стратегическим интересам Европейского союза и вызывает сожаление.



Такое заявление французским президентом было сделано в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце. По его мнению, “Европа не может считать себя суверенной, если не может обороняться самостоятельно”.



Такое заявление французским президентом было сделано в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце. По его мнению, “Европа не может считать себя суверенной, если не может обороняться самостоятельно”.

Глава Франции подчеркнул, что подобные проекты “зачастую продвигают националисты”. Он утверждает, что “они предпочитают российские или американские решения” европейским. При этом французский президент указал на то, что с уважением относится к выбору Брюсселя. Эмманюэль Макрон отметил, что не может оказать влияние на решения, которые принимались до его прихода к власти. Им была выражена надежда на то, что в дальнейшем приоритет в Европейском союзе будет отдаваться европейским проектам. Президент Французской Республики подчеркнул, что “подобная стратегическая независимость” должна позволить “по-настоящему нарастить возможности европейской оборонной промышленности”.





Ранее главой Министерства внутренних дел Королевства Бельгии Яном Ямбоном было сделано заявление о том, что властями государства было принято решение о замене многоцелевых истребителей F-16 на F-35.



Он отметил, что речь идёт о 34 авиационных лайнерах и инвестициях в размере около четырёх миллиардов евро. По данным СМИ, замена F-16 на новые самолёы должна произойти до конца 2023 года.





На бельгийском тендере главным соперником F-35 стал европейский Eurofighter Typhoon. Власти Французской Республики также предложили бельгийской стороне проект расширенного партнерства по приобретению и обслуживанию своих авиационных лайнеров Rafale, однако это предложение было внесено вне основного тендера, так как оно превосходило по своим масштабам условия торгов.





На вооружении военно-воздушных сил КОролевства Бельгии состоят более пятидесяти самолётов F-16 1982 и 1991 годов выпуска, эксплуатационный ресурс которых практически исчерпан.











