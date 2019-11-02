ИА «Ореанда-Новости» О намерении приобретать самолёты российского производства заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Главным образом этому способствуют планы ЕС по ограничению экспорта пальмового масла из Малайзии. Во время своего выступления на деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Махатхир Мохамад дал понять, что малайзийская сторона готова жёстко реагировать на подобные угрозы.

Стоит отметить, что в марте этого года несколько истребителей российского производства были представлены на выставке в Малайзии.