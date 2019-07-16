. Об этом сообщает BBC News. Четыре ребёнка из разных семей выехали из города Грейсмер в штате Квинсленд на внедорожнике, который принадлежал родителям одного из них., уточняет The Courier-Mail. Они взяли с собой только рыболовные удочки и деньги. Один из мальчиков оставил родителям записку, в которой написал, что уезжает.

Преодолев около 140 километров, они остановились на АЗС недалеко от города Банана в штате Квинсленд, заправили автомобиль и скрылись, не заплатив. Через несколько часов полицейские заметили внедорожник с детьми в городе Глен-Иннес в штате Новый Южный Уэльс. Они какое-то время преследовали его, однако затем решили прервать погоню.

После этого беглецы смогли добраться до города Графтон в штате Новый Южный Уэльс. Он располагается в двух часах езды от Глен-Иннеса и примерно в десяти часах от Грейсмера. В полиции полагают, что дети вели автомобиль по очереди.

Припаркованный внедорожник нашли возле дороги в Графтоне. Дети отказались выходить из машины и заперли двери, поэтому полицейским пришлось использовать дубинку, чтобы попасть внутрь. Ожидается, что их допросят в присутствии родителей.

Ранее сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 12-летнего мальчика, решившего в одиночку пересечь весь континент на автомобиле. Он успел проехать почти 1,3 тысячи километров. Подростка арестовали и доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Других подробностей произошедшего в полиции не сообщили.