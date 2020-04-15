. Соответствующий пост телеведущая опубликовала в Instagram, сообщает РИА Новости.Второй причиной, которая оказала влияние на показатели Нью-Йорка, является количество проведенных тестов, заявляет российский эксперт. Она сообщила, чтоВ качестве третьего фактора телеведущей были названы ожирение и избыточный вес, которые прослеживаются у многих жителей мегаполиса. Врачом было указано, что избыточный вес и ожирение отрицательным образом сказываются на дыхательной и иммунной системе.