15.04.2020, 17:31
Малывшева назвала причины большого количества инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке
ИА «Ореанда-Новости». Работающей в России телеведущей и врачом Еленой Малышевой были названы три причины количества инфицированных в американском городе Нью-Йорке. Соответствующий пост телеведущая опубликовала в Instagram, сообщает РИА Новости.
Первой причиной сложной ситуации в мегаполисе, по словам Малышевой, является высокая плотность населения.
Второй причиной, которая оказала влияние на показатели Нью-Йорка, является количество проведенных тестов, заявляет российский эксперт. Она сообщила, что властями города активно отслеживаются новые случаи инфицирования.
В качестве третьего фактора телеведущей были названы ожирение и избыточный вес, которые прослеживаются у многих жителей мегаполиса. Врачом было указано, что избыточный вес и ожирение отрицательным образом сказываются на дыхательной и иммунной системе.
Первой причиной сложной ситуации в мегаполисе, по словам Малышевой, является высокая плотность населения.
Второй причиной, которая оказала влияние на показатели Нью-Йорка, является количество проведенных тестов, заявляет российский эксперт. Она сообщила, что властями города активно отслеживаются новые случаи инфицирования.
В качестве третьего фактора телеведущей были названы ожирение и избыточный вес, которые прослеживаются у многих жителей мегаполиса. Врачом было указано, что избыточный вес и ожирение отрицательным образом сказываются на дыхательной и иммунной системе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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