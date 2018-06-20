ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Канаде узаконили оборот и потребление марихуаны. В поддержку этого решения высказались почти две трети сенаторов.

Согласно новому закону, любому канадцу, достигшему совершеннолетия, позволено свободно приобретать до 30 граммов конопли. Кроме того, документ разрешает культивирование ее в домашних условиях. Но до четырех кустов – не больше. Наркотики можно покупать и через интернет. Главное, чтобы марихуану не продавали в торговых точках, где реализуется спиртосодержащая табачная продукция.

Причиной ярой дискуссии среди сенаторов стал вопрос минимального разрешенного возраста потребителей наркотического средства. Оппоненты предлагали поднять возрастную планку до 21-летия. Но подавляющая часть участников обсуждения предупредила о возможном росте нелегальной продажи и вовлечение в него молодых людей.

По признанию сенаторов, принятие этого закона является историческим событием, которое отменило почти вековое табу на употребление и оборот марихуаны.

Правительство вместе с премьером Джастином Трюдо положительно приняли этот законопроект. А руководитель Министерства здравоохранения Джинетт Петитпас Тейлор отметила начало новой истории, благосклонность и грамотность политики государства в области оборота каннабиса.

Для приведения в готовность страны к легальной торговле марихуаной потребуется некоторое время. У властей есть пару месяцев, ведь уже с сентября закон начнет действовать. На местах в провинциях Канады предложено самостоятельно установить нормы и правила, определяющие оборот наркотика.

Это не первый случай в мире, когда на законодательном уровне принимается решение о снятии запрета на потребление конопли. Первопроходцем в данном направлении признан Уругвай, проведший легализацию пять лет назад. В некоторых штатах Америки также действуют подобные законы.