ИА "Ореанда-Новости" Образцы грунта, добытого космическими специалистами с Марса, смогут быть доступными для исследования учёными Земли только в 2031 году. Об этом стало известно в ходе проведённого рабочего совещания американским агентством NASA и Европейским космическим агентством.

Во время проведения вышеуказанной встречи рабочей группы представителей NASA и Европейского космического агентства были обозначены и проанализированы варианты решения доставки образцов марсианского грунта в земные лаборатории и научно-исследовательские центры. Сама марсианская миссия стартует летом следующего года. В феврале 2021 года космический ровер начнёт свои работы на территории кратера под названием Йезеро, диаметр которого, по оценке специалистов, составляет пятьдесят метров. Ранее здесь была расположена дельта речного русла. В целом, область работы марсохода находится в экваториальных районах Красной планеты.

Основная функция марсохода заключается в бурении планетного грунта и взятие его образцов для последующего исследования. По информации, предоставленной представителями Европейского космического агентства, образцы марсианского грунта, который прибудет на земную поверхность в 2031 году, будут изучаться сразу в нескольких лабораторных центрах .

В целом, никаких новых подробностей на совещании о миссии на Марс, начало которой запланировано на следующий год, члены рабочей группы не озвучили. Однако, стоит упомянуть, что летом 2026 года на Красную планету запланирован полёт ещё одного марсохода американского космического агентства NASA. Специалисты отметили, что ждать образцы марсианского грунта для дальнейшего исследования земным специалистам стоит не ранее 2031 года. После завершения миссии на Марс космический аппарат приземлится на испытальном полигоне, расположенным в американском штате Юта.