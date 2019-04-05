ИА «Ореанда-Новости» В Польше водитель скорой помощи выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, автомобиль снёс поезд. В ДТП погибли врач и фельдшер, водитель кареты скорой помощи госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии в коме. Инцидент произошёл в городе Пущиково, момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

По факту происшествия начата проверка. Следователи выяснят, почему водитель выехал на пути, хотя осознавал скорое прибытие поезда, а также почему медики не попытались выпрыгнуть из машины. Будет проверено техническое состояние переезда. Проверить состояние машины скорой помощи будет трудно, так как она практически уничтожена.

Как сообщают местные издания, медики спешили к пациенту, чья жизнь находилась под угрозой, о его состоянии ничего не известно.

Из пассажиров поезда никто не пострадал, железнодорожное сообщение было остановлено.