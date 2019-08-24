24.08.2019, 11:13
MasrerCard допустила утечку данных 90 тысяч клиентов
ИА «Ореанда-Новости». Платёжная система MasterCard сделала официальное заявление об утечке персональных данные 90 тысяч клиентов. В частности, компания предупредила Германию и Бельгию, которые находятся в особой зоне риска.
В бельгийском ведомстве ообщили, что зафиксировали утечку даных 19 августа. По предварительным данным, индицент затронул около 90 тысяч клиентов и их персональные данные. Немецкое ведомство подтвердило опубликованные отчёты. По подтверждённой информации, в сети оказалась сводая таблица с именами клиетнов, адресов их электронных почт, последние четыре цифры карт MasterCard, а в некоторых случаях присутствовали номера телефонов и адреса клиентов.
В компании MasterCard заверили, что необходимые меры по удалению всех данных клиентов уже предприняты. Также открыто расследование.
В бельгийском ведомстве ообщили, что зафиксировали утечку даных 19 августа. По предварительным данным, индицент затронул около 90 тысяч клиентов и их персональные данные. Немецкое ведомство подтвердило опубликованные отчёты. По подтверждённой информации, в сети оказалась сводая таблица с именами клиетнов, адресов их электронных почт, последние четыре цифры карт MasterCard, а в некоторых случаях присутствовали номера телефонов и адреса клиентов.
В компании MasterCard заверили, что необходимые меры по удалению всех данных клиентов уже предприняты. Также открыто расследование.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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