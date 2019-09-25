Кукла отличается от предыдущих тем, что лишена гендерных предрассудков.

По информации, предоставленной первым заместителем председателя компании Mattel Fashion Doll Design Кимом Калмоном, в настоящее время во всём мире наблюдается тенденция к инклюзивности. Важность в процессе равного доступа всех групп населения к чему-либо и привело компанию выпустить новинку. Куклу разработали, исходя из принципа «никакого навешивания ярлыков». Представителям компании помогали не только педиатры и психологи, но также родители и дети.

Сама линейка новых кукол носит название «Creatable World». Она включается в себя шесть кукол. Все игрушки имеют разный цвет кожи. Кроме того, кукол сопровождает широкий ассортимент сопутствующих материалов, позволяющих менять внешний облик игрушки. Так, например, разработчики позаботились о причёсках кукол. Традиционная для Barbie длинная и густая шевелюра волос может быть изменена на стрижку «под мальчика» и удлинённое каре. Новую линейку также сопровождает различная одежда. Barbie можно одеть как принцессу в пышное платье, а можно предложить облачить её в брючный костюм. Таким образом, по мнению дизайнеров новой линейки, ребёнок сам может решить, как будет выглядеть его кукла, освобождённая от гендерных предрассудков.

Напомним, что американский производитель игрушек Mattel основан в январе 1945 года. Свою деятельность компания начала с производства игровых приставок. Кукла Barbie стала для компании культовой игрушкой – выпущенная в 1959 году, она до сих пор является одной из популярных кукол во всём мире. Компания постоянно обновляет свой ассортимент кукол, отвечая требованиям современного мира.