ИА "Ореанда-Новости" Американская компания по производству игрушек Mattel представила широкой общественности свою новинку. Кукла отличается от предыдущих тем, что лишена гендерных предрассудков.

По информации, предоставленной первым заместителем председателя компании Mattel Fashion Doll Design Кимом Калмоном, в настоящее время во всём мире наблюдается тенденция к инклюзивности. Важность в процессе равного доступа всех групп населения к чему-либо и привело компанию выпустить новинку. Куклу разработали, исходя из принципа «никакого навешивания ярлыков». Представителям компании помогали не только педиатры и психологи, но также родители и дети.

Сама линейка новых кукол носит название «Creatable World». Она включается в себя шесть кукол. Все игрушки имеют разный цвет кожи. Кроме того, кукол сопровождает широкий ассортимент сопутствующих материалов, позволяющих менять внешний облик игрушки. Так, например, разработчики позаботились о причёсках кукол. Традиционная для Barbie длинная и густая шевелюра волос может быть изменена на стрижку «под мальчика» и удлинённое каре. Новую линейку также сопровождает различная одежда. Barbie можно одеть как принцессу в пышное платье, а можно предложить облачить её в брючный костюм. Таким образом, по мнению дизайнеров новой линейки, ребёнок сам может решить, как будет выглядеть его кукла, освобождённая от гендерных предрассудков.

Напомним, что американский производитель игрушек Mattel основан в январе 1945 года. Свою деятельность компания начала с производства игровых приставок. Кукла Barbie стала для компании культовой игрушкой – выпущенная в 1959 году, она до сих пор является одной из популярных кукол во всём мире. Компания постоянно обновляет свой ассортимент кукол, отвечая требованиям современного мира.