Кэтрин, снявшейся в «Маске Зорро» стукнуло пятьдесят лет, а её мужу, Майклу, актёру «Основного инстинкта» и «Игры» исполнилось 75 лет.



Несмотря на успешную актерскую карьеру супругов, они могли никогда не встретиться. Тем не менее, когда оба актёра всё-таки увидели друг друга, то сразу влюбились. Майкл сразу сказал, что как только он заметил Кэтрин на экране, всё встало на свои места.



Майкл решил сделать предложение. Однако все оказалось не так легко, так как знаменитый актёр был женат. Дугласу пришлось развестись и выплатить 45 миллионов долларов своей бывшей супруге.



18 ноября 2000 года состоялась свадьба знаменитостей.