ИА «Ореанда-Новости» Представители МЧС России сообщили, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась более чем на 1,2 миллиона гектаров.

«К данному моменту в трёх субъектах СФО и ДФО (Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. – Ред.) ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 млн гектаров», – сказано в сообщении ведомства. Площадь активного горения в период с 30 июля по 9 августа снизилась до 96 тысяч гектаров.

«Значительно сокращена зона задымления. Количество населённых пунктов, попадающих в данную зону, с 30 июля снизилось в 4,5 раза. Превышение ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ. – Ред.) на задымлённых территориях не зарегистрировано», – говорится в сообщении.