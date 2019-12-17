Судмедэксперты установили, что смерть Джеймса Ле Мезюрье наступила из-за травмы головы, которая была получена вследствие падения с высоты. Информация была предоставлена в понедельник, 16 декабря.Стоит отметить, что медэксперты подтвердили возможность версии правоохранительных органов о суициде. Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мёртвым в ноябре 2019 года под окном офиса в Стамбуле.



