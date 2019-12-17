17.12.2019, 01:24
Медэксперты назвали причину смерти сооснователя «Белых касок»
ИА «Ореанда-Новости».Медэксперты назвали причину смерти сооснователя «Белых касок», сообщает издание ВВС.
Судмедэксперты установили, что смерть Джеймса Ле Мезюрье наступила из-за травмы головы, которая была получена вследствие падения с высоты. Информация была предоставлена в понедельник, 16 декабря. Экспертиза показала, что посторонних следов ДНК на теле сооснователя «Белых касок» не обнаружено.
Стоит отметить, что медэксперты подтвердили возможность версии правоохранительных органов о суициде. Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мёртвым в ноябре 2019 года под окном офиса в Стамбуле.
Судмедэксперты установили, что смерть Джеймса Ле Мезюрье наступила из-за травмы головы, которая была получена вследствие падения с высоты. Информация была предоставлена в понедельник, 16 декабря. Экспертиза показала, что посторонних следов ДНК на теле сооснователя «Белых касок» не обнаружено.
Стоит отметить, что медэксперты подтвердили возможность версии правоохранительных органов о суициде. Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мёртвым в ноябре 2019 года под окном офиса в Стамбуле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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