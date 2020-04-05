05.04.2020, 17:51
Медик уведомил о том, как долго остаётся заразным человек, излечившийся от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Александр Семёнов заявил, что тот, кто излечился от COVID-19, на протяжении месяца продолжает "выделять вирус", сообщает РИА Новости.
Эксперт рассказал журналистке телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде, что при находке двукратных вирусов у данных людей приходили к выводу о повторном заражении. По словам специалиста, это вирусовыделение, а на повторное заражение.
В настоящий момент в России зарегистрировали 5389 случаев инфицирования коронавирусом.
Эксперт рассказал журналистке телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде, что при находке двукратных вирусов у данных людей приходили к выводу о повторном заражении. По словам специалиста, это вирусовыделение, а на повторное заражение.
В настоящий момент в России зарегистрировали 5389 случаев инфицирования коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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