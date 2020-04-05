ИА «Ореанда-Новости».  Эксперт Александр Семёнов заявил, что тот, кто излечился от COVID-19, на протяжении месяца продолжает "выделять вирус", сообщает РИА Новости. 

Эксперт рассказал журналистке  телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде, что при находке двукратных вирусов у данных людей приходили к выводу о повторном заражении. По словам специалиста, это вирусовыделение, а на повторное заражение. 

В настоящий момент в России зарегистрировали 5389 случаев инфицирования коронавирусом.