Эксперт рассказал журналистке телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде, что при находке двукратных вирусов у данных людей приходили к выводу о повторном заражении. По словам специалиста, это вирусовыделение, а на повторное заражение.В настоящий момент в России зарегистрировали 5389 случаев инфицирования коронавирусом.