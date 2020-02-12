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Об этом медсестра рассказала журналистам издания Mitteldeutscer Rudfunk, сообщает газета "Известия".По словам Герлиц, российские врачи в вопросах диагностики имеют лучшую подготовку по сравнению с немецкими специалистами. Она говорит, чтоВместе с тем она отметила, что российские специалисты не информируют больных о методах лечения и препаратах, которые в лечении будут применяться. Также они не спрашивают у пациентов о том, есть ли у них желание лечиться. Однако медсестра также указала на то, что, когда она, работая в России, пыталась вежливо разговаривать с пациентами, те не воспринимали её всерьёз.