12.02.2020, 08:19
Медсестра из Германии рассказала, чем отличаются российские врачи от немецких
ИА «Ореанда-Новости». Мария Герлиц, которая ранее работала медсестрой в одном из лечебных учреждений Нижнего Новгорода, считает, что российские врачи не уступают в профессиональном плане коллегам из Германии, однако им не достаёт вежливости в общении с больными. Об этом медсестра рассказала журналистам издания Mitteldeutscer Rudfunk, сообщает газета "Известия".
По словам Герлиц, российские врачи в вопросах диагностики имеют лучшую подготовку по сравнению с немецкими специалистами. Она говорит, что немецкие врачи больше полагаются на результаты компьютерной диагностики и лабораторных исследований, в то время как специалисты из России "не брезгуют персональным осмотром".
Вместе с тем она отметила, что российские специалисты не информируют больных о методах лечения и препаратах, которые в лечении будут применяться. Также они не спрашивают у пациентов о том, есть ли у них желание лечиться. Однако медсестра также указала на то, что, когда она, работая в России, пыталась вежливо разговаривать с пациентами, те не воспринимали её всерьёз.
По словам Герлиц, российские врачи в вопросах диагностики имеют лучшую подготовку по сравнению с немецкими специалистами. Она говорит, что немецкие врачи больше полагаются на результаты компьютерной диагностики и лабораторных исследований, в то время как специалисты из России "не брезгуют персональным осмотром".
Вместе с тем она отметила, что российские специалисты не информируют больных о методах лечения и препаратах, которые в лечении будут применяться. Также они не спрашивают у пациентов о том, есть ли у них желание лечиться. Однако медсестра также указала на то, что, когда она, работая в России, пыталась вежливо разговаривать с пациентами, те не воспринимали её всерьёз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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