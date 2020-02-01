ИА «Ореанда-Новости». Глава политсовета партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма может привести к краху экономики Украины, пишет «МК».



Медведчук заявил, что приток прямых инвестиций в страну остаётся незначительным.



Объём вложений нерезидентов вырос в 18 раз и составил свыше 4,6 миллиардов долларов. Но прямые инвестиции меньше – они насчитывают около 2,5 миллиардов долларов. То есть налицо неравномерное распределение инвестиций, отметил политик.



Всё это, по словам Медведчука, грозит финансовым крахом для экономики Украины.