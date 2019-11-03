Медведев высказал слова приветствия своему коллеге. "Очень рад нашей новой встрече", - заявил премьер -министр из России. На встрече не присутствовала пресса.С стороны РФ в этой беседе также участвовали руководитель Минпромторга Денис Мантуров, к настоящему времени возглавляющий министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, который также представляет комиссию по сотрудничество с Лаосом. Также участниками этого разговора стали и другие высокопоставленные представители органов власти, в том числе Анна Попова, возглавляющая Роспотребназдор, замминистр МИД России Игорь Моргулов, представитель министерства экономического развития Азер Талыбов.