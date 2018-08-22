



Мероприятие по ликвидации наркотических средств проходило в одном из крематориев столицы Аргентины, где присутствовали министр безопасности Аргентины Патриссия Буллрич и российский посол Дмитрий Феоктистов.



ИА «Ореанда-Новости» . В Аргентине уничтожены наркотики, которые обнаружили сотрудники наркоконтроля в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Патриссия Буллрич рассказала средствам массовой информации, что данное событие является завершающим шагом международной операции «12 королев».





В конце этого года в прессу поступила информация, что ещё в 2016 году в одном из российских посольских зданий были обнаружены подозрительные чемоданы. После вскрытия 12 багажных контейнеров, в них был обнаружен кокаин.



Чистый вес наркотика составил 389 килограммов. Его стоимость оценили в 50 миллионов евро. Предполагается, что наркотик, обнаруженный в чемоданах, был произведен колумбийским картелем Синалоа.





Чтобы выявить причастных к хранению и транспортировке наркотиков, спецслужбами России и Аргентины была организована совместная акция. Содержимое чемоданов заменили мукой, на груз были установлены датчики GPS, после чего преступникам была дана возможность переправить наркотики в Россию.





Трое подозреваемых по этому делу были задержаны в России. Ими оказались Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. В Аргентине были задержаны Иван Близнюк и бывший дипломат Александр Чикало. В Германии под стражу был взят бизнесмен Андрей Ковальчук.



Следствие установило, что организатором наркотрафика являлся Ковальчук. После своего задержания он заявил средствам массовой информации, что действия аргентинских спецслужб являются провокацией, чтобы дискредитировать российскую дипломатическую миссию, а в обнаруженных чемоданах находились упаковки кофе, подарки, алкоголь и личные вещи.





Патриссия Буллрич отметила, что данная операция длилась 14 месяцев, представители российских спецслужб посещали Аргентину 7 раз. Данная операция стала отличным примером, как сотрудники правоохранительных органов двух государств могут вести эффективное сотрудничество с высоким уровнем взаимодействия.





Российский посол Дмитрий Феоктистов, давая комментарий журналистам, высказал надежду, что операция «12 королев» выведет сотрудничество России и Аргентины на новый уровень.