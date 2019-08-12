Праздник является ежегодным, 12 августа выбрано днём его проведения.

Международный день молодёжи является довольно «молодым» праздником. История этого дня началась только в 1998 году. Всемирная конференция министров по делам молодёжи, которая проходила в португальском Лиссабоне 8 – 12 августа, рекомендовала представителям Организации объединённых наций сделать 12 августа Днём молодёжи. Генеральная ассамблея организации поддержала эту инициативу, о чём было отмечено в соответствующей резолюции. Праздник был учреждён 17 декабря 1999 года. Основная цель была направлена на информированность населения о Всемирной программе действий по отношению к молодому населению, принятой ещё в 1995 году.

Каждый год Международный день молодёжи имеет свою проблематику. Так, например, в 2001 году обсуждали проблемы здравоохранения и безработицы, в 2006 году – борьба с нищетой, в 2008 году – вопросы изменения климата и так далее. Тема войны и безопасного мира приобрела в последние годы особое звучание. В прошлом году тема проведения Международного дня молодёжи звучала как «Безопасные площадки для молодёжи».

Помимо Международного дня молодёжи, отмечаемого сегодня, в разных странах отмечают свои дни, посвящённые этому событию. Так, например, 2 февраля азербайджанская молодёжь отмечает свой день, в Китае - 4 мая, в Киргизии – 10 ноября. В Российской Федерации День молодёжи отмечают 27 июня. По традиции в этот день проводят различные праздничные мероприятия, концерты, культурные и спортивные мероприятия. Стоит также упомянуть о том, что 2009 год был объявлен указом президента России «Годом молодёжи».