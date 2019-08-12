ИА "Ореанда-Новости" Сегодня во всём мире отмечают Международный день молодёжи (или International Youth Day). Праздник является ежегодным, 12 августа выбрано днём его проведения.

Международный день молодёжи является довольно «молодым» праздником. История этого дня началась только в 1998 году. Всемирная конференция министров по делам молодёжи, которая проходила в португальском Лиссабоне 8 – 12 августа, рекомендовала представителям Организации объединённых наций сделать 12 августа Днём молодёжи. Генеральная ассамблея организации поддержала эту инициативу, о чём было отмечено в соответствующей резолюции. Праздник был учреждён 17 декабря 1999 года. Основная цель была направлена на информированность населения о Всемирной программе действий по отношению к молодому населению, принятой ещё в 1995 году.

Каждый год Международный день молодёжи имеет свою проблематику. Так, например, в 2001 году обсуждали проблемы здравоохранения и безработицы, в 2006 году – борьба с нищетой, в 2008 году – вопросы изменения климата и так далее. Тема войны и безопасного мира приобрела в последние годы особое звучание. В прошлом году тема проведения Международного дня молодёжи звучала как «Безопасные площадки для молодёжи».

Помимо Международного дня молодёжи, отмечаемого сегодня, в разных странах отмечают свои дни, посвящённые этому событию. Так, например, 2 февраля азербайджанская молодёжь отмечает свой день, в Китае  - 4 мая, в Киргизии – 10 ноября. В Российской Федерации День молодёжи отмечают 27 июня. По традиции в этот день проводят различные праздничные мероприятия, концерты, культурные и спортивные мероприятия. Стоит также упомянуть о том, что 2009 год был объявлен указом президента России «Годом молодёжи».