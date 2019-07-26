ИА "Ореанда-Новости" Ежегодно, в последнюю пятницу июля, в мире отмечают профессиональный праздник всех системных администраторов.

Работа системного администратора является относительно молодой, однако, востребованность в специалистах наблюдается регулярно. В настоящее время практически ни одна отрасль не может обойтись без наличия в штатном расписании этого специалиста. Хотя ещё каких-то лет десять-пятнадцать назад сотрудники не совсем хорошо понимали, чем конкретно занимается системный администратор в их компании.

Системный администратор отвечает в компании за то, чтобы вся система компьютеров работала бесперебойно, включая программное обеспечение и доступ в интернет. Ещё одной из функций системного администратора, о которой мало кто знает и догадывается, это осуществление кибербезопасности в компании.

Не только в стране, но и во всём мире, квалифицированных кадров регулярно не хватает. В России действует программа национального масштаба под названием «Цифровая экономика Российской Федерации», функционирующая в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Для заполнения своего рода пробела в нехватке специалистов в IT-области в стране создан венчурный образовательный фонд. Кроме того, для граждан, которые хотели выбрать работу системного администратора, государство создает целую систему мотивации по освоению новой профессии и повышению квалификацию. Для компаний, попавших в вышеуказанную программу, государство помогает создать новые рабочие места.

Благодаря востребованности этой специальности, в целом, системный администратор получает заработную плату несколько выше, чем многие другие специалисты. Однако, в этой профессии необходимо постоянно развиваться и изучать последние исследования и наработки.