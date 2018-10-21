ИА «Ореанда-Новости». Власти Мексики объявили, что намерены открыть свою границу для женщин и детей из каравана мигрантов, который организовано движется по направлению к южной мексиканской границе.



Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на посла Мексики в Гватемале Луиса Мануэля Лопеса.



Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на посла Мексики в Гватемале Луиса Мануэля Лопеса.

По данным СМИ, женщины и дети, которым разрешено перейти границу, будут зарегистрированы мексиканскими миграционными службами, после чего их доставят в центры размещения.





19 октября сообщалось, что шесть сотрудников мексиканских правоохранительных служб пострадали при попытке сдержать караван мигрантов из Гондураса на границе Гватемалы и Мексики. Около пятидесяти человек прорвались сквозь ворота на пограничном мосту между государствами, после чего стражи порядка начали применять слезоточивый газ. Оставшиеся были вынуждены отступить. Позже СМИ сообщили ещё о девяти пострадавших в ходе столкновений на гватемальско-гондурасской границе.





Ранее лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом было сделано заявление о том, что он прекратит выделение финансовой помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих стран.



В текущем месяце министерство иностранных дел Гондураса обратилось к местным жителям с призывом не принимать участие в миграционных караванах, которые направляются в сторону Мексики и Соединённых Штатов. Глава Белого дома также пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, в Америку из Мексики идёт огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников.





Посол США в Гватемале Дэвид Ходж ранее прибыл в Каса-дель-Мигранте, куда продолжают прибывать сотни гондурасских мигрантов. Он посоветовал им не продолжать путешествовать на север и напомнил слова американского президента.





Караваны мигрантов являются гуманитарными акциями. Их организаторы ставят своей целью привлечь внимание к судьбе жителей бедных республик Центральной Америки. Участники шествий демонстративно просят убежища на территории США.











