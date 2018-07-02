ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нынешняя борьба за президентство в Мексике стала самой ожесточённой и кровавой. После того, как в прошлом году началась предвыборная кампания, 130 участников избирательной гонки, в число которых вошли, как кандидаты, так и простые активисты, погибли на поле политического сражения. Это была самая насильственная борьба в истории мексиканских выборов.



В этом году страна выбирала не только президента, но и парламентариев. Также в 30 регионах Мексики прошли выборы губернаторов и представителей органов местного самоуправления.

По данным экзитполов и предварительным подсчётам одерживает победу в предвыборной президентской гонке Андрес Мануэль Лопес Обрадор – бывший мэр Мехико и представитель левоцентристской партии страны. Он набрал от 53 % до 59 % голосов. Его основные соперники Рикардо Анайя Кортес от правых и Хосе Антонио Мид от правящей партии пока набирают 26 % и 17 % голосов избирателей соответственно.

На сегодняшний день Мексику, одну из наиболее развитых стран Латинской Америки, захлестнула волна насилия и коррупции. В 2017 году в стране было совершено 25 тысяч убийств. За всю историю страны – это самый высокий показатель. По данным различных исследований, по количеству насилия Мексика опережала даже некоторые точки боевых действий.

Кандидат Обрадор основной упор в своей избирательной кампании делал именно на борьбу с коррупцией и насилием в стране. Он также обещал своим избирателям повышение уровня зарплат и пенсий. Добиться этого он хочет, сократив расходы государства и увеличив налог на богатство. Противники самого популярного политического кандидата в Мексике в течение всей предвыборной гонки пытались дискредитировать Андреса Обрадора и называли его всего на всего популистом.

Однако упорная борьба Обрадора и его политические заявления обеспечили ему поддержку миллионов простых мексиканцев, которые недовольны президентством Энрике Пенья Ньето и действиями всей его администрации. С политической трибуны Обрадор много раз называл нынешнее правительство «мафией» и обещал покончить с господством Институционно-революционной партии и Партии национального действия в стране, в случае победы на выборах.

Кстати, президент Ньето не принимал участие в политической гонке в соответствии с Конституцией страны, которая запрещает баллотироваться на второй срок.

Победитель президентских выборов вступит в должность в декабре 2018 года.