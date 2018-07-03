



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В последние месяцы в правящей политической партии Германии противоречия только усиливались. Дошло даже то того, что Хорст Зеехофер, близкий соратник канцлера Германии, публично заявил о своём намерении разорвать отношения с коалиционной партией, уйти с должности председателя партии Баварского христианского союза и с должности главы министерства внутренних дел Германии. Разногласия между политиками возникли из-за миграционного кризиса, разразившегося, в частности, в Германии и Европе, в целом.

Зеехофер неоднократно жёстко высказывался относительно решений Ангелы Меркель по данному вопросу. В одном из выступлений глава МВД с раздражительностью заявил, что продолжать работу «с этой женщиной» он не в силах. А опросы общественного мнения демонстрируют падение рейтинга канцлера Германии – большинство немцев не одобряют её действия, связанные с притоком беженцев в страну.





И вот, когда вся Европа обсуждает прения Меркель и Зеехофера, в средствах массовой информации публикуются сообщения, что политикам удалось найти компромисс. Об этом прессе рассказал Маркус Зедер, занимающий должность премьер-министра Баварии. По его словам, Баварский Христианско-социальный союз останется в коалиции с партией Христианско-демократического союза, а заявление Хорста Зеехофера по поводу выхода партии из коалиции достаточно удивляет его соратников.





2 июля канцлер Германии и глава министерства внутренних дел страны снова сели за стол переговоров. Политики смогли найти решение, устраивающее обе стороны. В частности, Зеехофер и Меркель договорились о создании в Германии, так называемых, транзитных зон для беженцев, уже зарегистрированных в странах Европейского союза. После тщательной проверки по каждому человеку, специальные органы будут принимать решение о его дальнейшей судьбе и возможности оставления в Германии или отправки в страну регистрации. Тема транзитных зон поднималась в обсуждениях вопросов миграционной политики и раньше под другими названиями. Несколько раз политики выступали с предложениями о создании буферных или анкерных зон для мигрантов.



Пока сражение в миграционной политике приостановлено. По мнению аналитиков, на самом деле Зеехофер не заинтересован в развале коалиционного правительства. И что вероятнее всего, достигнутые договорённости его удовлетворят, и министр внутренних дел сможет публично заявить, что противостояние с Ангелой Меркель смогло положить конец бесчисленному потоку мигрантов в Германию.